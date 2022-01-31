Минтруда: все виды трудовых пенсий повысятся с 1 марта на 7%

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 марта в соответствии с Указом Президента №24 "О повышении пенсий" повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца - на 7%. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"В результате повышения средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в марте 2022 года составит Br580 (включая надбавки и доплаты) и увеличится на 13,2% по отношению к марту прошлого года. Пенсии по возрасту с 1 марта по отношению к февралю увеличатся в среднем на Br34, темп роста - 106,3%", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Специалисты уточнили, что увеличение размера пенсии у каждого пенсионера будет свое в зависимости от продолжительности стажа и заработка, учтенных при исчислении ему пенсии.

На повышение пенсий будет направлено Br75,7 млн в месяц, Br757 млн - до конца года. Таким образом, в целом на выплату пенсий в 2022 году запланировано порядка Br16,1 млрд.-0-