Минтруда: законодательная база в сфере охраны труда совершенствуется

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохраняется тенденция к снижению уровня производственного травматизма и уменьшению количества работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"В 2021 году удалось сохранить тенденцию к снижению уровня производственного травматизма, как общего, так и со смертельным исходом. Всего на производстве были травмированы 1886 человек, погибли 132. Проводилась работа по улучшению условий труда. Количество работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, по сравнению с 2020 годом сократилось на 1,7%. Из вредных условий труда выведено более 10 тыс. работников", - констатировали в пресс-службе.

Задача на этот год - сократить количество работников, занятых на работах с вредными условиями труда, не менее чем на 2% к уровню 2020 года. "Работа по охране труда, профилактике производственного травматизма дает результат, когда проводится на системной основе. В текущей пятилетке сделан акцент на внедрение систем управления охраной труда в организациях с численностью более 16 человек", - подчеркнули в ведомстве.

Как поясняется, совершенствуется законодательная база в сфере охраны труда. Особое внимание уделялось установлению единых подходов к организации работы по охране труда. Принята новая редакция общих правил по охране труда, которыми установлены требования по обеспечению охраны труда в организациях независимо от видов экономической деятельности.

В 2022 году работа в этом направлении будет продолжена в части разработки и принятия нормативных правовых и технических правовых актов, устанавливающих требования по охране труда для наиболее травмоопасных видов деятельности: правил по охране труда в металлообработке и сельском хозяйстве, а также типовой инструкции при выполнении работ внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений.

В работе по профилактике производственного травматизма используются все имеющиеся ресурсы, в том числе и ресурсы социальных партнеров.-0-