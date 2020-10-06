Минтруда запускает в соцсетях акцию "#поздравь_маму"

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты во время проведения Недели матери запускает в социальных сетях акцию с одноименным хештегом "#поздравь_маму". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минтруда и соцзащиты.

"Ежегодно 14 октября в Беларуси отмечается День матери. К праздничной дате во всех регионах страны проводится Неделя матери - с 12 по 18 октября. Предстоит много ярких событий: торжественные приемы, чествования, республиканские и региональные акции, конкурсы, марафоны. Их цель - выражение высшей признательности всем мамам за их благородный труд, любовь и заботу. Но самые дорогие для сердца наших мам поздравления - от детей, родных, любимых. Это мы и хотим напомнить всем белорусам", - отметили в ведомстве.

Для участия в акции достаточно разместить в любой социальной сети фото либо видео с поздравлением мамы, несколько строчек о ней и поставить хештег #поздравь_маму.

Лучшие поздравления будут размещены на страничке Минтруда в социальных сетях, чтобы вся страна могла видеть, какие прекрасные и любимые мамы живут в Беларуси.-0-