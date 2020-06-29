Минус 5 000 рублей! Покупка квартиры онлайн становится все популярнее

Рост популярности интернет-торговли никак не назовешь временным явлением, вызванным, к примеру пандемией коронавируса. Розничная торговля стала проигрывать интернет-коллегам гораздо раньше. Социальное дистанцирование, безусловно, способствовало этому процессу – ведущие белорусские онлайн-площадки заявили о значительном увеличении количества заказов. Расширяется и ассортимент предлагаемых товаров. Но услуга онлайн-бронирования квартир крупнейшего застройщика остается в Беларуси абсолютно уникальной: в Минске по интернету можно купить квартиру! И при этом отлично сэкономить – выгода составит 5 тысяч рублей!

УДОБНО И ВЫГОДНО

По словам Вибора Мулича, председателя совета директоров застройщика, который реализует в Минске самые знаковые проекты, внедрение сервиса онлайн-продаж квартир было продиктовано временем.

– В наших планах была разработка системы онлайн-бронирования и покупки квартир на сайте. Это очень удобный и современный инструмент для тех покупателей, кто по разным причинам не может посетить отдел продаж – например, живет в другом городе или даже в другой стране, не имеет свободного времени или физической возможности. Пандемия только ускорила эту работу, и мы смогли предложить покупателям удобный и понятный сервис. А для того, чтобы стимулировать интернет-продажи, мы предложили также и бонус в 5 тысяч рублей на любую купленную онлайн квартиру. Это предложение пользуется высоким спросом у наших покупателей, – отметил Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель совета директоров застройщика

Минчанка Виктория стала одной из тех покупательниц, кто воспользовался услугой онлайн-бронирования квартир. И осталась очень довольна как удобством этого сервиса, так и его выгодностью!

– Я сейчас работаю на удаленке, поэтому мне было очень удобно включить компьютер, зайти на сайт застройщика, выбрать необходимую нам квартиру и тут же ее забронировать! К слову, мне об этой возможности рассказали коллеги – они тоже использовали сервис онлайн-бронирования, – рассказала Виктория.

Девушка рассказала, что была глубоко впечатлена профессионализмом и внимательностью менеджера отдела продаж, который стал ее персональным помощником в покупке.

– Со мной связались буквально через несколько минут после того, как я нажала кнопку "забронировать". Девушка-менеджер оказалась просто невероятно терпеливой! Я достаточно въедливая, мне нужно узнать для принятия решения все нюансы, и она ответила на все мои вопросы. Я даже поблагодарила ее через социальные сети. Мы созванивались, наверное, сотню раз! Но все выяснили, и буквально через день после бронирования я уже получила на свою почту проект договора о покупке нашей желанной квартиры, – улыбается покупательница.

Семья Виктории выбрала комплекс "Минск Мир".

– Нам очень нравится комплексная застройка, в которой все продумано и все красиво. Мы выбрали дом "Ницца" в квартале "Средиземноморский". Кстати, для покупки мы решили воспользоваться длительной рассрочкой, которую в этом комплексе застройщик предлагает на 10 лет. Это очень удобно! Квартира – так называемая еврочетверка, но мы решили, что кухню сделаем отдельной большой комнатой, поэтому в итоге у нас квартира будет трехкомнатной. Именно о таком жилье мы мечтали, и я счастлива, что мечты сбылись! – подчеркнула Виктория.

Дом "Ницца"

Еще одна покупательница, которая воспользовалась сервисом онлайн-бронирования, – минчанка Юлия Царева. На вопрос, почему покупку сделала в интернете, а не напрямую в офисе продаж, ответила коротко:

– Ну вы же знаете, какая обстановка с этим вирусом! Зачем лишний раз рисковать?

Выбор Юлии – тоже комплекс "Минск Мир". Квартиру она решила приобрести в доме "Александрия".

– У нас 38 квадратных метров, так называемая евродвушка. Полностью устроил и квартал, и в целом комплекс, и цены оказались очень приятными! – рассказала покупательница.

Дом "Александрия"

Договор Юлия уже подписала, обещанную застройщиком экономию в 5 тысяч рублей получила – цена продажи была снижена на эту сумму от стоимости, заявленной на сайте.

– Сервис онлайн-бронирования мне очень понравился – все понятно, просто, удобно и быстро. Договор уже подписан, покупка совершена. Воспользоваться покупкой квартиры на сайте оказалось действительно выгодно! – считает счастливая обладательница квартиры.

ВЫБОР ДЛЯ КАЖДОГО

Тем, кто хотел бы использовать возможности онлайн-бронирования, напомним основные его этапы.

Прежде всего, заходите на сайт застройщика bir.by! Для тех, кто мечтает о собственной квартире в самых современных комплексах Минска, там предлагается огромный выбор. Можно выбрать комплекс, оценив его месторасположение на карте города, затем рассмотреть расположение кварталов и домов, в которых предлагаются квартиры.

В доме можно выбрать секцию, этаж и, конечно же, площадь и планировку именно той квартиры, в которой вы хотели бы жить!

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Вам не нужно ехать в офис продаж, поэтому вы не связаны временными рамками ни на дорогу, ни на разговор с менеджером.

Квартиру можно выбрать быстро, буквально за пару минут!

А кому-то для принятия решения потребуется время – у вас есть все возможности и время пересмотреть хоть каждый дом, которой возводится застройщиком в столице, чтобы сделать свой выбор.

Это – ваше право и ваше желание!

РЕШЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ

Речь о социальном дистанцировании, к которому нас постепенно приучила пандемия. Желание лишний раз не посещать общественные места вполне понятно. Выбор онлайн позволяет не заходить в офис продаж для оформления документов на покупку.

Онлайн-покупка также очень удобна для тех, кого от офисов застройщика разделяет расстояние. Да, менеджеры отдела продаж сегодня работают в 19 городах страны, не считая Минска. Но этими городами территория Беларуси не ограничивается – благодаря режиму онлайн приобрести квартиру можно из любого уголка страны!

Для онлайна вообще нет пределов – забронировать квартиру можно сидя на даче или работая в чужой стране на другом конце света. Возвращаясь на родину, вы будете знать, что здесь вас ждет собственное жилье!

ПРОСТОТА И ПОНЯТНОСТЬ

На сайте застройщика есть пошаговая инструкция, которая делает процесс покупки абсолютно простым, прозрачным и понятным.

Шаг первый – выбор квартиры.

От том, как выбирать, мы уже говорили. Когда решение принято – остается нажать кнопку "Забронировать"!

Шаг второй – разговор с менеджером.

Менеджер связывается с покупателем оперативно в течение часа с момента бронирования. Отныне он становится вашим персональным помощником – именно с ним вы будете решать все возникающие вопросы.

Шаг третий – подробная консультация.

С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе предоставление специальных финансовых инструментов, и возможность использования акционных предложений. Выбранная квартира бронируется за покупателем на три дня!

Шаг четвертый – встреча с курьером.

Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления. Менеджер ответит на все ваши вопросы по документам.

Вам не нужно посещать офис продаж – курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу.

Сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, существенно сэкономит – минус 5 тысяч рублей от стоимости своей квартиры, указанной на сайте!

О том, что покупать квартиру выгоднее всего именно этим летом, знают уже многие. Лучшие цены на этапе строительства, самые выгодные цены на уже готовые квартиры, специальные акции и предложения – это приметы нынешнего лета! Не теряйте время и не упускайте возможности!

Престижные столичные комплексы – это ваш вариант!

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МИНСК МИР"

Это будущее белорусской столицы, в которое можно заглянуть уже сегодня. Строительная площадка впечатляет – 340 гектаров. Не случайно комплекс "Минск Мир" был признан самым масштабным проектом в Европе!

"Минск Мир" – это строительная площадка размером более 340 га!

Город в городе! При этом до площади Независимости – пять минут на машине или в будущем пару минут на метро, новая линия которого строится именно здесь!

В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World. А рядом возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Здесь же будет разбит новый большой городской парк.

Важнейшая строительная площадка – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Конечно же, активно строится и жилье. Ведь этот комплекс – в первую очередь для людей, для тех семей, которые хотели бы решить свой квартирный вопрос раз и навсегда. Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах десяти кварталов! При этом жилье активно раскупается – свободными остались всего около 800 квартир!

В этом комплексе в семи домах различных кварталов есть квартиры на акции – по самым привлекательным ценам! Запоминайте названия: "Эмиратс Волна", "Пекин", "Стамбул", "Токио", "Ницца", "Лос-Анжелес" и "Новый Орлеан". Акция продлится только до конца июля!

Дом "Эмиратс Волна"

Дом "Пекин"

Дом "Стамбул"

Дом "Токио"

Дом "Ницца"

Дом "Лос-Анджелес"

Дом "Новый Орлеан"

КОМПЛЕКС "ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ"

Он будет полностью готов уже в следующем году. Это жилье европейского уровня комфорта – две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, открытые и закрытые места для парковки автомобилей на территории комплекса.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Конечно, самое важное в "Парке Челюскинцев" – это расположение! Комплекс уникален! Вид из окон грандиозен – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса – более 170 гектаров лесного массива

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

В непосредственной близости вся инфраструктура центра – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7! Здесь самые привлекательные цены! Хотите убедиться в этом – просто откройте сайт застройщика!

Дом №7

У дома отличное расположение – в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк – просто под окнами!

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками.

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

КОМПЛЕКС "МАЯК МИНСКА"

Комплекс, который за несколько лет полностью изменил район возле Национальной библиотеки.

Комплекс "Маяк Минска"

Квартиры здесь остались лишь в трех уже готовых домах – "Микеланджело", "Рафаэль" и "Гоген".

Для покупателей с детьми особенно важно, что во дворе домов "Рафаэль" и "Гоген" уже построен новый детский сад – второй в комплексе. Здесь же, как хорошо известно минчанам, расположена самая современная школа – с бассейном и спортивным городком.

Детский сад расположен практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Детская площадка

Школа

Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Этот комплекс стал первым в столице, который строился по принципу "город в городе". Здесь множество коммерческих помещений, стоимость которых выросла с начала строительства в два раза, и сотни магазинов, кафе, пунктов сферы услуг, а также бизнес-центр "Дана Центр".

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

В галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько сот "точек" - от магазинов до кафе домашней кухни

Бизнес-центр Dana Center

Конечно же, важный пункт притяжения – ТРЦ "Дана Молл". К слову, с каждым днем покупателей здесь становится все больше. А меры безопасности для посетителей предприняты самые серьезные – кроме привычных флаконов антисептика и раздачи масок, застройщик установил по две дезинфекционные кабины как в самом торговом центре, так и в своих офисах продаж!

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры

Украшение комплекса – пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец".

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска

КАК КУПИТЬ

Покупка квартиры в любом из комплексов онлайн – это реальная возможность сэкономить 5 тысяч рублей! Этой суммы хватит, например, чтобы в самой большой квартире в полном объеме провести электротехнические работы в купленной квартире со всеми материалами. Согласитесь, отличное подспорье для новосела!

При покупке квартиры можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 13,61% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%.

Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". При оплате клиентом 50% стоимости квартиры банк предоставит кредит под 0,01% сроком на один год. Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредита от 5 до 20 лет, минимальный первоначальный взнос – от 10%, при расчете платежеспособности учитывается совокупный доход.

А еще при покупке квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев, а в комплексе "Минск Мир" – на 120 месяцев. При этом первоначальный взнос – всего от 30%.

Используйте удобные сервисы сайта bir.by!

В 19 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Онлайн-бронирование – выбор современных рациональных покупателей!

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