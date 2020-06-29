Минус 5 000 рублей! Покупка квартиры онлайн становится все популярнее

Рост популярности интернет-торговли никак не назовешь временным явлением, вызванным, к примеру пандемией коронавируса. Розничная торговля стала проигрывать интернет-коллегам гораздо раньше. Социальное дистанцирование, безусловно, способствовало этому процессу – ведущие белорусские онлайн-площадки заявили о значительном увеличении количества заказов. Расширяется и ассортимент предлагаемых товаров. Но услуга онлайн-бронирования квартир крупнейшего застройщика остается в Беларуси абсолютно уникальной: в Минске по интернету можно купить квартиру! И при этом отлично сэкономить – выгода составит 5 тысяч рублей!
УДОБНО И ВЫГОДНО
По словам Вибора Мулича, председателя совета директоров застройщика, который реализует в Минске самые знаковые проекты, внедрение сервиса онлайн-продаж квартир было продиктовано временем.
– В наших планах была разработка системы онлайн-бронирования и покупки квартир на сайте. Это очень удобный и современный инструмент для тех покупателей, кто по разным причинам не может посетить отдел продаж – например, живет в другом городе или даже в другой стране, не имеет свободного времени или физической возможности. Пандемия только ускорила эту работу, и мы смогли предложить покупателям удобный и понятный сервис. А для того, чтобы стимулировать интернет-продажи, мы предложили также и бонус в 5 тысяч рублей на любую купленную онлайн квартиру. Это предложение пользуется высоким спросом у наших покупателей, – отметил Вибор Мулич.
Минчанка Виктория стала одной из тех покупательниц, кто воспользовался услугой онлайн-бронирования квартир. И осталась очень довольна как удобством этого сервиса, так и его выгодностью!
– Я сейчас работаю на удаленке, поэтому мне было очень удобно включить компьютер, зайти на сайт застройщика, выбрать необходимую нам квартиру и тут же ее забронировать! К слову, мне об этой возможности рассказали коллеги – они тоже использовали сервис онлайн-бронирования, – рассказала Виктория.
Девушка рассказала, что была глубоко впечатлена профессионализмом и внимательностью менеджера отдела продаж, который стал ее персональным помощником в покупке.
– Со мной связались буквально через несколько минут после того, как я нажала кнопку "забронировать". Девушка-менеджер оказалась просто невероятно терпеливой! Я достаточно въедливая, мне нужно узнать для принятия решения все нюансы, и она ответила на все мои вопросы. Я даже поблагодарила ее через социальные сети. Мы созванивались, наверное, сотню раз! Но все выяснили, и буквально через день после бронирования я уже получила на свою почту проект договора о покупке нашей желанной квартиры, – улыбается покупательница.
Семья Виктории выбрала комплекс "Минск Мир".
– Нам очень нравится комплексная застройка, в которой все продумано и все красиво. Мы выбрали дом "Ницца" в квартале "Средиземноморский". Кстати, для покупки мы решили воспользоваться длительной рассрочкой, которую в этом комплексе застройщик предлагает на 10 лет. Это очень удобно! Квартира – так называемая еврочетверка, но мы решили, что кухню сделаем отдельной большой комнатой, поэтому в итоге у нас квартира будет трехкомнатной. Именно о таком жилье мы мечтали, и я счастлива, что мечты сбылись! – подчеркнула Виктория.
Еще одна покупательница, которая воспользовалась сервисом онлайн-бронирования, – минчанка Юлия Царева. На вопрос, почему покупку сделала в интернете, а не напрямую в офисе продаж, ответила коротко:
– Ну вы же знаете, какая обстановка с этим вирусом! Зачем лишний раз рисковать?
Выбор Юлии – тоже комплекс "Минск Мир". Квартиру она решила приобрести в доме "Александрия".
– У нас 38 квадратных метров, так называемая евродвушка. Полностью устроил и квартал, и в целом комплекс, и цены оказались очень приятными! – рассказала покупательница.
Договор Юлия уже подписала, обещанную застройщиком экономию в 5 тысяч рублей получила – цена продажи была снижена на эту сумму от стоимости, заявленной на сайте.
– Сервис онлайн-бронирования мне очень понравился – все понятно, просто, удобно и быстро. Договор уже подписан, покупка совершена. Воспользоваться покупкой квартиры на сайте оказалось действительно выгодно! – считает счастливая обладательница квартиры.
ВЫБОР ДЛЯ КАЖДОГО
Тем, кто хотел бы использовать возможности онлайн-бронирования, напомним основные его этапы.
Прежде всего, заходите на сайт застройщика bir.by! Для тех, кто мечтает о собственной квартире в самых современных комплексах Минска, там предлагается огромный выбор. Можно выбрать комплекс, оценив его месторасположение на карте города, затем рассмотреть расположение кварталов и домов, в которых предлагаются квартиры.
В доме можно выбрать секцию, этаж и, конечно же, площадь и планировку именно той квартиры, в которой вы хотели бы жить!
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Вам не нужно ехать в офис продаж, поэтому вы не связаны временными рамками ни на дорогу, ни на разговор с менеджером.
Квартиру можно выбрать быстро, буквально за пару минут!
А кому-то для принятия решения потребуется время – у вас есть все возможности и время пересмотреть хоть каждый дом, которой возводится застройщиком в столице, чтобы сделать свой выбор.
Это – ваше право и ваше желание!
РЕШЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ
Речь о социальном дистанцировании, к которому нас постепенно приучила пандемия. Желание лишний раз не посещать общественные места вполне понятно. Выбор онлайн позволяет не заходить в офис продаж для оформления документов на покупку.
Онлайн-покупка также очень удобна для тех, кого от офисов застройщика разделяет расстояние. Да, менеджеры отдела продаж сегодня работают в 19 городах страны, не считая Минска. Но этими городами территория Беларуси не ограничивается – благодаря режиму онлайн приобрести квартиру можно из любого уголка страны!
Для онлайна вообще нет пределов – забронировать квартиру можно сидя на даче или работая в чужой стране на другом конце света. Возвращаясь на родину, вы будете знать, что здесь вас ждет собственное жилье!
ПРОСТОТА И ПОНЯТНОСТЬ
На сайте застройщика есть пошаговая инструкция, которая делает процесс покупки абсолютно простым, прозрачным и понятным.
Шаг первый – выбор квартиры.
От том, как выбирать, мы уже говорили. Когда решение принято – остается нажать кнопку "Забронировать"!
Шаг второй – разговор с менеджером.
Менеджер связывается с покупателем оперативно в течение часа с момента бронирования. Отныне он становится вашим персональным помощником – именно с ним вы будете решать все возникающие вопросы.
Шаг третий – подробная консультация.
С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе предоставление специальных финансовых инструментов, и возможность использования акционных предложений. Выбранная квартира бронируется за покупателем на три дня!
Шаг четвертый – встреча с курьером.
Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления. Менеджер ответит на все ваши вопросы по документам.
Вам не нужно посещать офис продаж – курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу.
Сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, существенно сэкономит – минус 5 тысяч рублей от стоимости своей квартиры, указанной на сайте!
О том, что покупать квартиру выгоднее всего именно этим летом, знают уже многие. Лучшие цены на этапе строительства, самые выгодные цены на уже готовые квартиры, специальные акции и предложения – это приметы нынешнего лета! Не теряйте время и не упускайте возможности!
Престижные столичные комплексы – это ваш вариант!
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МИНСК МИР"
Это будущее белорусской столицы, в которое можно заглянуть уже сегодня. Строительная площадка впечатляет – 340 гектаров. Не случайно комплекс "Минск Мир" был признан самым масштабным проектом в Европе!
Город в городе! При этом до площади Независимости – пять минут на машине или в будущем пару минут на метро, новая линия которого строится именно здесь!
В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World. А рядом возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Здесь же будет разбит новый большой городской парк.
Важнейшая строительная площадка – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена!
Конечно же, активно строится и жилье. Ведь этот комплекс – в первую очередь для людей, для тех семей, которые хотели бы решить свой квартирный вопрос раз и навсегда. Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах десяти кварталов! При этом жилье активно раскупается – свободными остались всего около 800 квартир!
В этом комплексе в семи домах различных кварталов есть квартиры на акции – по самым привлекательным ценам! Запоминайте названия: "Эмиратс Волна", "Пекин", "Стамбул", "Токио", "Ницца", "Лос-Анжелес" и "Новый Орлеан". Акция продлится только до конца июля!
КОМПЛЕКС "ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ"
Он будет полностью готов уже в следующем году. Это жилье европейского уровня комфорта – две станции метро по соседству, два детских сада – прямо в комплексе, открытые и закрытые места для парковки автомобилей на территории комплекса.
Конечно, самое важное в "Парке Челюскинцев" – это расположение! Комплекс уникален! Вид из окон грандиозен – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.
В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.
В непосредственной близости вся инфраструктура центра – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!
Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.
Сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7! Здесь самые привлекательные цены! Хотите убедиться в этом – просто откройте сайт застройщика!
У дома отличное расположение – в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк – просто под окнами!
Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками.
КОМПЛЕКС "МАЯК МИНСКА"
Комплекс, который за несколько лет полностью изменил район возле Национальной библиотеки.
Квартиры здесь остались лишь в трех уже готовых домах – "Микеланджело", "Рафаэль" и "Гоген".
Для покупателей с детьми особенно важно, что во дворе домов "Рафаэль" и "Гоген" уже построен новый детский сад – второй в комплексе. Здесь же, как хорошо известно минчанам, расположена самая современная школа – с бассейном и спортивным городком.
Этот комплекс стал первым в столице, который строился по принципу "город в городе". Здесь множество коммерческих помещений, стоимость которых выросла с начала строительства в два раза, и сотни магазинов, кафе, пунктов сферы услуг, а также бизнес-центр "Дана Центр".
Конечно же, важный пункт притяжения – ТРЦ "Дана Молл". К слову, с каждым днем покупателей здесь становится все больше. А меры безопасности для посетителей предприняты самые серьезные – кроме привычных флаконов антисептика и раздачи масок, застройщик установил по две дезинфекционные кабины как в самом торговом центре, так и в своих офисах продаж!
Украшение комплекса – пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец".
КАК КУПИТЬ
Покупка квартиры в любом из комплексов онлайн – это реальная возможность сэкономить 5 тысяч рублей! Этой суммы хватит, например, чтобы в самой большой квартире в полном объеме провести электротехнические работы в купленной квартире со всеми материалами. Согласитесь, отличное подспорье для новосела!
При покупке квартиры можно использовать невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 13,61% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%.
Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". При оплате клиентом 50% стоимости квартиры банк предоставит кредит под 0,01% сроком на один год. Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка – от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредита от 5 до 20 лет, минимальный первоначальный взнос – от 10%, при расчете платежеспособности учитывается совокупный доход.
А еще при покупке квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев, а в комплексе "Минск Мир" – на 120 месяцев. При этом первоначальный взнос – всего от 30%.
Используйте удобные сервисы сайта bir.by!
В 19 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.
Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Онлайн-бронирование – выбор современных рациональных покупателей!