Минздрав актуализировал информацию о работе горячих линий по вопросам профилактики COVID-19

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуализирована информация о работе горячих линий по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Горячие линии действуют в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также областных центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Обновленная информация размещена на сайте Министерства здравоохранения в разделе "Для белорусских граждан" в рубрике "Ситуация с COVID-19 в Беларуси" в подрубрике "Горячие линии".-0-