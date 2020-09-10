Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Список актуализирован в соответствии с принятыми критериями: с учетом эпидемиологических рисков, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также ответных мер в стране.

Из перечня исключен Узбекистан. Внесены пять государств, которые ранее были исключены: Испания, Черногория, Израиль, Андорра и Мальта. В них на протяжении последних трех недель заболеваемость выше 50 случаев на 100 тыс. населения.-0-