Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения обновило перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Список актуализирован в соответствии с принятыми критериями: учетом эпидемиологических рисков, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также ответных мер в стране.

В перечень с 21 октября включены 28 стран, ранее исключенных из него. Это Франция, Бельгия, Люксембург, Молдова, Соединенные Штаты Америки, Ливан, Нидерланды, Исландия, Чехия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Румыния, Северная Македония, Ирландия, Португалия, Словения, Словакия, Тунис, Хорватия, Босния и Герцеговина, Швейцария, Польша, Литва, Швеция, Дания, Лихтенштейн, Мальта, Болгария и Канада.

Люди, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней после приезда в Беларусь.-0-