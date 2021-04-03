Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Министерством здравоохранения в соответствии с принятыми критериями (с учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мерах) актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, регламентированный в соответствии с постановлением Совета Министров от 30 октября 2020 года №624 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекционного заболевания", - рассказали в пресс-службе.

Из перечня с 5 апреля исключаются 3 страны, ранее включенные в него: Израиль, Португалия, Доминиканская Республика и включается одна страна, ранее исключенная из него - Норвегия. - 0-.