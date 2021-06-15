Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения актуализировало перечень стран по инфекции COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Из перечня стран красной зоны с 16 июня исключаются девять государств. Это Северная Македония, Сан-Марино, Монако, Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдова, Сербия.

В Минздраве напомнили, что при въезде из стран красной зоны (включены в перечень Минздрава как страны, в которых регистрируется наибольшее число случаев инфекции COVID-19) обязательна самоизоляция в течение 10 календарных дней.

"Если въезд осуществлен из страны зеленой зоны, самоизоляция не нужна", - добавили в Минздраве.-0-