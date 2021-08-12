Минздрав актуализировал состав Комитета по биоэтике Беларуси

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения актуализировало состав Комитета по биоэтике Беларуси. Это предусмотрено приказом министерства от 10 августа 2021 года №968, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.Документ вносит изменения в приказ Министерства здравоохранения от 18 мая 2018 года №499 "О Комитете по биоэтике Республики Беларусь и Республиканском центре биоэтики".В новый состав комитета вошли специалисты системы здравоохранения и научные работники - специалисты в области биоэтики, биологии, генетики, депутаты Палаты представителей, а также юристы, представители международных организаций, духовенства и общественных объединений.Возглавил комитет по биоэтике начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Алексей Щербинский.Комитет по биоэтике Беларуси - это общественный экспертно-консультативный совет, который рассматривает вопросы, связанные с соблюдением общих принципов биоэтики, гуманизма и нравственности, прав человека в области биомедицины, исследовательской этики в биомедицинских и других научных исследованиях, медицинской этики и деонтологии в деятельности системы здравоохранения.-0-