Минздрав Беларуси будет сотрудничать с Национальной службой медстрахования Республики Корея

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси подписало меморандум о взаимопонимании с Национальной службой медицинского страхования Республики Корея. Подписание состоялось во время визита официальной делегации Беларуси во главе с министром здравоохранения Владимиром Караником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Стороны намерены сотрудничать по вопросам развития систем здравоохранения в следующих областях: образование и подготовка специалистов, совершенствование механизма предоставления медуслуг, обмен информацией в области медстрахования, включая программы по укреплению здоровья, вопросы совершенствования закупок лекарственных препаратов", - отметили в пресс-службе.

Белорусским коллегам был представлен опыт реализации пятилетнего плана экономического развития, изменения политики планирования бюджета здравоохранения для национальной системы медицинского страхования в целях обеспечения устойчивого экономического развития. Также обсуждались проблемы и вопросы управления Национальной службой медицинского страхования Республики Корея, расширение взаимодействия двух стран в области здравоохранения и фармацевтики.

В настоящее время в Беларуси совместно с группой Всемирного банка в области здравоохранения реализуется проект по внедрению системы клинико-затратных групп. "Клинико-затратные группы - это система стоимостных классификаций схожих групп заболеваний, с помощью которой больничная организация рассчитывает, сколько средств ей необходимо, чтобы обеспечить полное и качественное выполнение взятых на себя обязательств по лечению запланированного числа случаев того или иного заболевания. Переход на новые механизмы финансирования здравоохранения на основе клинико-затратных групп позволит обеспечить более эффективное распределение и использование выделяемых отрасли бюджетных финансовых средств, а также выведет на новый уровень контроль качества оказываемой населению медпомощи", - пояснили в пресс-службе.

Во время ознакомительной поездки в Республику Корея обсуждаются такие темы, как универсальная национальная система медстрахования, внедрение систем оплаты различных медуслуг, системы клинико-затратных групп на примере больницы Ильсан.

Белорусская делегация в дни визита посетит Национальную службу медицинского страхования, Службу обзора и оценки медстрахования, Корейский институт здравоохранения и социальных дел, организации здравоохранения различных направлений и уровней.-0-