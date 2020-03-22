Минздрав Беларуси может включить вакцину от COVID-19 в национальный календарь прививок

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси может включить вакцину от коронавируса COVID-19 в национальный календарь прививок, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы включили вакцину против гриппа в национальный календарь вакцинации, ежегодно прививаем около 40% нашего населения. Поэтому в данном случае, если действительно будет циркуляция коронавируса так, как происходит циркуляция гриппа сегодня, мы обязательно включим это в национальный календарь прививок", - рассказала Елена Богдан.

При этом она отметила, что пока сложно сказать, в какой стране будет разработана вакцина и как быстро это произойдет. "Естественно, мы попытаемся, если будут сначала идти клинические испытания, попасть на них, чтобы препарат получить в нашу страну. Потом будем работать напрямую с производителями", - добавила она

"Самое главное, что на сегодняшний момент оснований для паники нет. Мы находимся в ситуации единичных случаев, принимаем меры по изоляции пациентов, у которых выявлены РНК вируса, изоляции контактов первого уровня, усиленному наблюдению контактов второго уровня", - подчеркнула замминистра.

Елена Богдан обратила внимание, что стоит заботиться о своем здоровье не только в период распространения коронавируса, но и на протяжении всей жизни, не пренебрегать вакцинацией от гриппа. "В первую очередь должно быть самосознание, самосохранение, уважительное отношение к своему здоровью и уважительное отношение к здоровью своих близких. А все, что в руках медицины, мы сделаем", - резюмировала замминистра.-0-