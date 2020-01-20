20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране, сообщила корреспонденту БЕЛТА замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

"Министерство здравоохранения отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, оценивает прогнозы и, соответственно, принимает меры для своевременной постановки диагноза и лечения, если это потребуется", - сказала Наталья Жукова.

В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии сделано все необходимое для оперативной идентификации коронавируса.

В настоящее время информируются туроператоры, проводится соответствующая работа в аэропортах, чтобы оперативно предпринять меры по недопущению завоза вируса в страну, если он будет выявлен. Профилактическая работа Минздрава направлена и на профилактику заболеваний среди тех, кто планирует туристические поездки в страны с неблагоприятной эпидситуацией.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут более оперативно выявлять новые случаи заражения. По состоянию на 20 января всего в городе Ухань заразились около 200 человек, трое скончались. Случаи заражения зафиксированы также в Республике Корее, Японии и Таиланде.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-