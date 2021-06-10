10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Беларуси ожидает из России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На сегодня коллеги из Российской Федерации завершают проведение процедуры контроля качества вакцины, которая была произведена на мощностях РУП "Белмедпрепараты". Планируется, что в гражданский оборот вакцина поступит к концу недели.

В стране более 656 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 358 тыс. прошли полный курс вакцинации.

На сегодня и до конца недели в стране есть в наличии более 150 тыс. доз первого компонента и более 30 тыс. доз второго. С учетом возникшей 9 июня ситуации с отсутствием вакцины в некоторых поликлиниках столицы, сегодня будет перераспределен ее второй компонент, отметили в Минздраве. При этом добавили, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры качества.

В Беларуси сейчас проходят первый и второй этапы вакцинации - прививки получили практически все, кто подал заявки, медицинские и фармацевтические работники, специалисты социальной сферы и сферы образования, а также взрослые, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Это те граждане, у кого наиболее высокий риск заражения COVID-19 в силу их профессиональной деятельности и других условий. Также вакцинируются те, кто имеет высокий риск тяжелого течения COVID-19: люди в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями.

В Минздраве обратили внимание, что интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") может составить от 21 до 90 дней.-0-