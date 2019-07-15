Минздрав Беларуси проводит работу по снижению стоимости некоторых лекарств

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством здравоохранения Беларуси проводится работа по возможному снижению стоимости некоторых лекарств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун.

С этой целью проводится анализ стоимости лекарственных средств, в том числе приобретаемых белорусами за рубежом. В частности, если вы покупаете лекарства в других странах, то можете принять участие в обсуждении и оставить свой комментарий под записью на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

"Это должна быть достоверная информация, подтвержденная фото упаковки или чека с указанием страны, города, где были приобретены лекарственные средства, стоимость которых отличается от стоимости аналогичных лекарственных средств в Беларуси. Если вы не пользуетесь социальными сетями, то эту же информацию можно отправить на электронную почту. Ее адрес указан на официальной странице Министерства здравоохранения", - сказала Юлия Бородун. Информация будет собираться до конца августа.

Согласно статистике, в стране в год потребление лекарственных средств на человека составляет около $98. При этом в Беларуси зарегистрировано более 4 тыс. наименований лекарств.-0-