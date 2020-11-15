Минздрав Беларуси рассчитывает выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в декабре-январе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси рассчитывает выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в декабре 2020 года - январе 2021-го. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В общем по республике надеемся, что ситуация с выходом на плато будет наблюдаться в декабре, даже январе. Но с учетом того, что эпидсезон по заболеваемости гриппом прогнозируется на январь-февраль, здесь накладываются еще и острые респираторные инфекции с гриппом. Сами понимаете, можем и до февраля с учетом данных инфекций выйти (на плато - прим. БЕЛТА)", - отметил Александр Тарасенко.

По его оценке, постепенное снижение заболеваемости COVID-19 возможно "уже к весне и даже ближе к лету".

Хотя и сейчас в определенных регионах, например, в некоторых районах Минской области, за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

Главный санврач указал, что ситуация с COVID-19 на сегодня серьезней, чем при первой волне, но она контролируемая.-0-

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