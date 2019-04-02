Минздрав: большинство зарегистрированных в Беларуси случаев кори завезены из-за рубежа

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Беларуси зарегистрировано 45 лабораторно подтвержденных случаев кори, 24 из них - завозные, остальные - связанные с завозными. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Случаи заболевания корью регистрировались во всех регионах страны. В марте была лабораторно подтверждена корь у 15-летнего ребенка в Добруше Гомельской области. "Установлено, что случай связан с завозным. Заболевший находился в контакте с сестрой, прибывшей из Москвы в гости", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.

По данным ВОЗ, в странах Европейского региона продолжается вспышка кори. Наиболее крупная наблюдается в Украине. В 2018 году в стране корью переболело более 54 тыс. человек, 16 умерли, с начала 2019-го зарегистрировано 2 тыс. случаев, в том числе один с летальным исходом. Чаще всего корь фиксируют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве. На территории стран ЕС в 2018 году зарегистрировано более 20 тыс. случаев заболеваний корью, из которых 35 летальных.

В Минздраве подчеркнули, что ситуация по заболеваемости корью находится на постоянном контроле. Специалисты рекомендуют людям, если они планируют поехать за границу, при необходимости уточнить свой прививочный статус и вакцинироваться. При возникновении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боль в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз) следует немедленно обращаться к врачу и акцентировать его внимание на недавнее возвращение из загранпоездки.-0-