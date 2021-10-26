26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав будет развивать онлайн-консультации подростков в кризисных ситуациях, сообщила журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь, передает корреспондент БЕЛТА.

Медики оказывают помощь подросткам в кризисных жизненных ситуациях, отметила Татьяна Бурдь. Речь идет о профилактике зависимостей, рискового сексуального поведения, абортов, сохранении репродуктивного и соматического здоровья. С этой целью на базе детских поликлиник открыто 56 центров. Учитывая особенности прошлого года, 46% консультативной помощи было оказано подросткам в онлайн-формате.

"Оказалось, что это очень востребовано. Наши подростки современные, они готовы общаться в онлайн-формате более активно, чем приходить. Думаю, что в этом направлении мы будем дальше развиваться", - добавила Татьяна Бурдь.-0-