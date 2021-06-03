Минздрав дал разъяснения держателям регистрационных удостоверений о подаваемых в ЦЭИЗ документах

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав дал разъяснения держателям регистрационных удостоверений о подаваемых в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭИЗ) документах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Разъяснения касаются порядка применения отдельных положений постановлений №51 от 18 мая 2020 года "Об установлении перечня документов для проведения комплекса предварительных технических работ" и №100 от 18 ноября 2020 года "О требованиях к документам, составляющим регистрационное досье".

В Минздраве обратили внимание, что заявитель (держатель регистрационного удостоверения) вместе с письменным обращением может представлять в РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" для проведения проверки регистрационного досье документы, выданные уполномоченными органами зарубежных государств в виде копий, фотокопий, факсимильных сообщений, в цифровом или ином электронном виде.

При этом обязательно должно быть гарантийное письмо о предоставлении оригиналов или копий документов, оформленных в соответствии с требованиями к таким документам.

Разъяснения подготовлены для недопущения нарушения сроков проведения комплекса предварительных технических работ. Эти работы предшествуют государственной регистрации (подтверждению государственной регистрации) лекарственных средств и лексредств в упрощенном порядке, на период распространения неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19.-0-