Минздрав дал рекомендации о проведении субботника в условиях СOVID-19

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав на своем сайте разместил рекомендации для минимизации риска распространения СOVID-19 во время республиканского субботника 17 апреля, сообщает БЕЛТА.

Ранее министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил: субботник будет проходить на открытом воздухе, поэтому Минздрав не видит никакой угрозы. При этом он обратил внимание на важность соблюдения противоэпидемических мер.

В рекомендациях Минздрава указывается, что работать во время субботника лучше вне помещений.

Если предусмотрена организованная транспортировка участников к месту, перед посадкой в транспорт следует наладить "входной фильтр". Надо проконтролировать температуру тела, опросить присутствующих о наличии признаков респираторных заболеваний. При этом нельзя допускать скопления людей - важно обеспечить условия для минимизации контактов. Если у кого-то будут признаки респираторной инфекции, его необходимо направить домой (с минимальным количеством контактов) и рекомендовать вызвать врача.

Рассадить людей следует с соблюдением социальной дистанции - по одному, в шахматном порядке, с заполнением транспортного средства не более чем на 50%. До и после поездки необходимо продезинфицировать салон, используя эффективные в отношении вирусов средства. Особое внимание - на поручни, подлокотники, откидные столики, панели управления освещением, вентиляцией, спинок сидений, видеомониторов.

Участники субботника, водители должны быть обеспечены запасом средств защиты органов дыхания исходя из продолжительности мероприятия. В местах проведения субботников необходимо разместить дозирующие устройства с антисептиками. Предпочтение следует отдавать локтевым, сенсорным дозаторам. Если такой возможности нет, у участников должны быть индивидуальные упаковки средств дезинфекции кожных покровов / антисептиков.

Участникам крайне важно соблюдать дистанцию (не менее 1,5 м), в том числе при работе на открытом воздухе. Бутилированная питьевая вода должна быть в индивидуальной фасовке. Также рекомендуется ограничить совместный прием пищи во время и после субботника.-0-