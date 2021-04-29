Минздрав дал рекомендации религиозным организациям по профилактике COVID-19

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для религиозных организаций опубликованы на сайте Минздрава со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В рекомендациях оговариваются как общие санитарно-противоэпидемические мероприятия, так и мероприятия, которые касаются таинств причащения, крещения, миропомазания, елеосвящения.

В частности, во время причащения рекомендуется использовать индивидуальные принадлежности (например, ложки для причастия) для каждого причастника. Если это невозможно, ложку после каждого причастника следует обрабатывать этиловым спиртом из пищевого сырья, а затем ополаскивать водой. Для утирания уст также необходимо использовать индивидуальные бумажные салфетки, а для "запивки" - только одноразовую посуду.

Раздавать антидор, просфоры, оплатки следует в одноразовых гигиенических печатках, а при контакте с кожей или слизистыми посетителя - заменить их. Допускается использование индивидуальных одноразовых гигиенических салфеток вместо перчаток или специального инвентаря для раздачи (щипцов).

В процессе таинства Минздрав советует воздержаться от целования Чаши, а священнослужителям - от преподания руки для целования. По окончании Божественной литургии крест рекомендуется возлагать на головы прихожан.

Что касается общих санитарно-противоэпидемических мероприятий, в частности, рекомендуется ежедневно контролировать состояние здоровья священнослужителей и граждан, работающих в религиозных организациях. К работе не следует допускать людей, у которых есть признаки респираторной инфекции (кашель, насморк, повышенная температура тела и т.д.), им нужно обратиться за медпомощью.

Посетителям религиозных организаций необходимо отказаться от посещения богослужений, религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, если у них есть симптомы респираторного заболевания.

После каждого богослужения и по мере необходимости следует проводить влажную уборку помещений, в том числе с использованием разрешенных к применению дезинфицирующих средств. Особое внимание - дверным ручкам, перилам, мебели общего пользования, в том числе местам для написания записок, свечным ящикам и др.

Также рекомендуется регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами иконы, находящиеся в храме, к которым прикладываются прихожане. Важно поддерживать чистоту и дезинфицировать церковную утварь и богослужебные сосуды. По возможности нужно воздержаться от прикладывания к святыням, заменив поклоном.

Кроме того, необходимо обеспечить регулярное (максимально частое) проветривание помещений, по возможности обеспечить в местах общего пользования установку средств очищения воздуха (рециркуляторов) для бактерицидной обработки воздуха в присутствии людей.

Рекомендуется по возможности ограничить количество посетителей религиозных организаций (не более 50% от заполняемости) или организовать аудио-, видеотрансляции богослужений. Посетителям стоит рассказать о соблюдении безопасной социальной дистанции не менее 1-1,5 м и об использовании масок. Стоит позаботиться о наличии масок, если у кого-то из посетителей их нет - раздавать.

Богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии, а также иные мероприятия, имеющие своей главной целью удовлетворение религиозных потребностей, лучше проводить перед храмом, под открытым небом.

Кроме того, Минздрав дал рекомендации, касающиеся функционирования воскресных школ.-0-