Минздрав дал рекомендации спортивным объектам по работе в условиях COVID-19

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав дал рекомендации по организации работы спортивных объектов, проведении спортивных тренировок и соревнований с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, рекомендуется организовать ежедневный "входной фильтр", что позволит не допускать к участию в работе, тренировках, спортивных и иных мероприятиях людей с признаками респираторной инфекции (кашель, повышенная температура тела 37°и более и т.д.). При этом необходимо учитывать количество людей, которые приходят на объект к началу рабочего дня, тренировки, спортивные мероприятия одновременно, чтобы избежать скопления.

Необходимо обеспечить работников и обслуживающий персонал, а также тренеров и спортсменов необходимым запасом масок (исходя из продолжительности рабочей смены и кратности их смены не реже 1 раза в 2 часа), средствами дезинфекции кожи рук.

Отмечается важность соблюдения социальной дистанции между работниками, обслуживающим персоналом, спортсменами (вне тренировок, соревнований) не менее 1,5 м. В местах массового скопления людей необходимо нанести соответствующую сигнальную разметку.

Минздрав рекомендует проводить дезинфекцию спортивного инвентаря коллективного использования, а также спортивных снарядов после каждой тренировки, соревнования. По возможности за каждым спортсменом следует закрепить индивидуальный инвентарь, это касается негрупповых видов спорта.

Спортсменам во время пребывания на спортобъекте, за исключением периода тренировки или соревнования, следует носить маску. Важно, чтобы в одной раздевалке одновременно было минимальное количество спортсменов. По возможности лучше использовать несколько раздевалок.

Также даны рекомендации при проведении тренировок и спортивных соревнований на территории Беларуси, в том числе с международным участием. Членам иностранных делегаций, прибывших из стран, не включенных в Перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, необходим оригинал меддокумента, который подтверждает отрицательный результат лабораторного исследования на эту инфекцию. Исследование должно быть выполнено не позднее 72 часов до даты пересечения белорусской границы методом полимеразной цепной реакции.

Спортсмены и другие члены делегации должны соблюдать масочный режим в аэропорту, транспорте, а также при общении с другими людьми, в том числе по месту временного проживания. После получения багажа принимающей стороне следует организовать встречу и трансфер делегации к месту проживания. Для размещения каждой прибывшей делегации необходимо выделить отдельный коттедж (этаж, блок помещений), чтобы исключить контакты с другими проживающими. Питание должно быть организовано в комнатах для проживания.

Кроме того, даны рекомендации, касающиеся выезда белорусской делегации за рубеж.-0-