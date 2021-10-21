Минздрав дал советы по грамотному планированию родительства

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное, чтобы родители осознавали, что за здоровье ребенка они несут главную ответственность, причем в равной степени матери и отцы. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заведующий мониторинговым информационно-методическим отделением детского здоровья РНПЦ "Мать и дитя" Елена Фотеева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здоровый ребенок может родиться только у здоровых родителей. Каждая семья должна быть убеждена в необходимости планирования рождения ребенка. Главный результат - ответственное родительство. Очень важно, чтобы беременность протекала без осложнений, которые негативно сказываются на внутриутробном развитии ребенка, создают условия для медикаментозной нагрузки на плод, вызывают осложнения при родах. Беременность создает значительную нагрузку на организм матери, зачастую выявляя заболевания", - сказала Елена Фотеева.

Поэтому, готовясь стать родителями, необходимо собрать информацию о хронических заболеваниях, пороках развития, случаях невынашивания беременности и мертворождения в семье. Если у кого-то из будущих родителей есть хронические заболевания, нужно обратиться к генетику о возможном риске передачи такой болезни ребенку.

Будущим мамам необходимо следовать всем рекомендациям гинеколога, проводить УЗИ. "Желательно определить риск возникновения синдрома Дауна", - добавила Елена Фотеева.

В помощь при планировании беременности работают не только женские консультации, но и центры семьи и детей, другие консультационные структуры как в системе здравоохранения, так и Минтруда и соцзащиты. Помогают общественные объединения, например, Центр поддержки семьи и материнства "Матуля".-0-

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