Минздрав держит на контроле наличие лекарств для пациентов с пневмониями и COVID-19

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав держит на постоянном контроле наличие лекарств для лечения пациентов с пневмониями и COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Наличие препаратов находится на постоянном контроле Минздрава, еженедельно проводятся процедуры закупки необходимых стране лекарственных средств", - отметили в пресс-службе.

Так, вечером 22 октября в первоочередном порядке была проведена процедура таможенного оформления партии лекарственного средства "Актемра" ("Тоцилизумаб") - концентрат для приготовления раствора для инфузии. Его закупили за счет средств местных бюджетов. Сегодня начата реализация этого лекарственного средства со склада РУП "Белфармация".

За средства Минздрава закуплен препарат "Эноксапарин" ("Клексан"). Создан резерв, препарат также направлен во все регионы страны для обеспечения работы больниц.

Что касается наличия препарата "Дальтепарин" ("Фрагмин"), то по стране сейчас есть в наличии более 4 тыс. упаковок. Кроме того, в начале ноября ожидается поставка "Надропарина" ("Фраксипарина").-0-