Минздрав: добровольцы 18-49 лет в проект по изучению иммунитета против COVID-19 уже набраны

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возрастная группа 18-49 лет для участия в проекте по изучению иммунитета против COVID-19 уже набрана, сообщили в пресс-службе Минздрава, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Всего в исследование будут включены 12 тыс. добровольцев. Регистрация для участия будет проводиться до момента набора необходимого числа участников.

В Минздраве отметили, что регистрация и анкетирование проходят онлайн (ссылка размещена на сайте Минздрава), другие формы регистрации не предусмотрены.

Изучение популяционного иммунитета к COVID-19 жителей Беларуси проводит белорусский Минздрав совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации. Добровольцы смогут сдать свой биологический материал (кровь) для исследования на антитела к COVID-19.-0-