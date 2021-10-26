Минздрав: ежегодно из сотни детей травмы получают 7-8

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно из сотни детей травмы получают 7-8, сообщила журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь, передает корреспондент БЕЛТА.

"В структуре заболеваемости внешние причины занимают четвертое место. Ежегодно в республике регистрируется около 750 тыс. травм, из них 150 тыс. - травмы детей. То есть из сотни детей ежегодно 7-8 получают травмы", - сказала Татьяна Бурдь.

Профилактика заболеваемости и гибели детей от внешних причин, в частности, травм и отравлений, - важнейшее направление совместной работы, отметила главный специалист отдела. В 2012 году под руководством Минздрава была разработана стратегия профилактики детского травматизма, и межведомственная работа в этом направлении уже дала свои результаты. Детский травматизм снизился на 2%, детская инвалидность от внешних причин - почти на 40%, смертность от внешних причин - на 52,5%.

Снижение детского травматизма возможно через создание безопасной среды для жизнедеятельности детей, в том числе через обучение родителей, уверена Татьяна Бурдь. С этой целью в республике организована работа 21 центра для родителей, где обучают условиям безопасного проживания детей. Планируется открыть еще 20 таких центров, поскольку это реальный способ влиять на ситуацию.

Говоря в целом о детской заболеваемости, за последние 10 лет показатели стабилизировались, это достижение медицины республики, уверена главный специалист отдела. Вместе с тем отмечается рост на 21% заболеваний глаз, однако снизилась заболеваемость органов пищеварения. В 2020 году по результатам медицинских осмотров 12% детей в возрасте от 0 до 17 лет имели нарушения остроты зрения, 5% - осанки, 4,5% - дефект речи, почти 3% - сколиоз.

Самый высокий удельный вес детей, признанных абсолютно здоровыми, среди дошкольников - 32%. Здоровых детей школьного возраста - 25%, подростков - 22%. В 2020 году по результатам медосмотров 86% детей имели первую и вторую группу здоровья. -0-