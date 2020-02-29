Минздрав: госпитализированный студент из Ирана чувствует себя удовлетворительно

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент из Ирана и все, кто был госпитализирован с ним в инфекционную больницу, чувствуют себя удовлетворительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В настоящее время продолжается активное тестирование на коронавирус анализов всех студентов и преподавателей БНТУ. "Контакты первого уровня (близкие) на сегодняшний день не подтверждают вирус, проводятся еще исследования. Пока что все результаты отрицательны. Пациент из Ирана и те, кто был госпитализирован с ним в инфекционную больницу, чувствуют себя удовлетворительно", - отметили в пресс-службе.

Также в министерстве обратили внимание на то, что сегодня в аптеки "Белфармация" в Минске поступило более 100 тыс. масок на склады, 2 марта ожидается поставка еще 1 млн штук. При этом частные аптеки столицы устанавливают собственные графики завоза масок. Медики рекомендуют носить маски только заболевшим.-0-