Минздрав и ассоциация врачей договорились о сотрудничестве

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения и общественное объединение "Белорусская ассоциация врачей" подписали cоглашение о сотрудничестве. Подпись под документом поставили исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель ассоциации Дмитрий Шевцов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Стороны договорились о сотрудничестве в области совершенствования оказания медицинской помощи населению, формирования здорового образа жизни, защиты интересов медицинских работников, повышения квалификации работников здравоохранения.

Ассоциация врачей, в частности, принимает на себя функцию организовать обеспечение правовой защиты медработников, представление их интересов в правоохранительных органах и судах, развивает внесудебные формы урегулирования конфликтов, организует проведение процедур медиации. При необходимости по инициативе Минздрава общественное объединение будет участвовать в работе комиссий по рассмотрению обращений граждан. Кроме того, речь идет об участии в деятельности аттестационных комиссий по присвоению квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам, а также разработке проектов программ подготовки и переподготовки, повышения их квалификации.

Министерство в свою очередь предоставляет ассоциации врачей право выдавать документы, подтверждающие участие медицинских и фармацевтических работников в съездах, семинарах, научно-практических конференциях, симпозиумах и др. для начисления участникам в установленном порядке часов профессиональной подготовки и последующего присвоения квалификационных категорий. В соответствии с документом ассоциация сможет направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, выносимых на заседания комиссий по медицинской этике и деонтологии государственных организаций здравоохранения.

Как отметил Дмитрий Пиневич, взаимодействие Минздрава с ассоциацией имеет давнее корни, но в последнее время оно активизировалось. Общественное объединение в том числе активно развивает международное сотрудничество, занимается защитой прав медицинских работников, связанных с их профессиональной деятельностью.

Дмитрий Шевцов подчеркнул, что Белорусская ассоциация врачей за последние пять лет стала полноправным партнером Минздрава на пути в развитии системы здравоохранения, участвует в разработке формуляров и протоколов лечения и обследований, разборе жалоб, оказывает юридическую поддержку врачам. Действует этическая комиссия, которая разбирает взаимоотношения между медицинскими работниками, администрацией учреждений и пациентами.

"С 2013 года под эгидой Министерства здравоохранения мы взяли на себя работу по образовательной программе для наших врачей, ученых-медиков за рубежом. Благодаря изысканию спонсорских средств со стороны как резидентов, так и нерезидентов помогаем врачам принять участие в международных семинарах и конгрессах, чтобы, во-первых, внедрить и привезти сюда передовой международный опыт, во-вторых, популяризировать нашу систему здравоохранения за рубежом, - сказал он. - В последние годы 10-15% всех ученых-медиков, выезжавших за рубеж, выступали с докладами на сессиях, потому что разработки нашей научной школы очень востребованы за рубежом".

По словам Дмитрия Шевцова, сегодня ассоциация готова включиться в образовательный процесс на более качественном уровне, в частности, проводить профессиональные конференции в стране не только совместно с Минздравом, но и самостоятельно. Председатель общественного объединения отметил, что в связи с эпидситуацией предпочтение будет отдаваться вебинарам, после которых участникам будут выдавать дипломы, гарантирующие присвоение определенных часов профессиональной подготовки.

Дмитрий Шевцов также отметил работу по защите чести и достоинства врачей, а также юридических лиц в области здравоохранения. "У нас работают два адвоката Минской городской коллегии адвокатов, один имеет удостоверение медиатора. То есть мы занимаемся и медиативной практикой", - сказал он, добавив, что уже есть положительный опыт защиты чести одного из учреждений в суде.-0-