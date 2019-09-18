Минздрав и Европейское бюро ВОЗ подписали план сотрудничества на 2020-2021 годы

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения подписали план сотрудничества на 2020-2021 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Документ подписан на встрече с заместителем генерального директора ВОЗ - директором Европейского бюро организации Жужанной Якаб, которая прошла в дни 69-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Белорусскую делегацию на сессии в Копенгагене (Дания) возглавил министр здравоохранения Владимир Караник. Он провел встречи также с руководителями зарубежных делегаций и министрами здравоохранения из Азербайджана, Армении, Бельгии, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Турции, Украины, Узбекистана. Обсуждались текущие вопросы двустороннего взаимодействия в области здравоохранения.

В этом году мероприятие собрало более 500 высокопоставленных представителей 53 государств - членов регионального бюро, а также партнерских организаций и гражданского общества. Участники сессии проанализировали прогресс, достигнутый в области общественного здравоохранения.

Во время сессии представитель Бельгии Ханс Клюге избран новым директором Европейского регионального бюро ВОЗ. Он сменит на этом посту Жужанну Якаб.-0-