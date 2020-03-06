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06 марта 2020, 13:45

Минздрав и Мининформ: отдельные СМИ нарушают врачебную тайну в материалах о коронавирусе

Фото из архива
Фото из архива
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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения и Министерство информации отмечают, что отдельные СМИ нарушают врачебную тайну и грешат распространением персональных данных в материалах о коронавирусе. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, которое размещено на их сайтах, сообщает БЕЛТА.

Медицинские учреждения в соответствии с действующим законодательством гарантируют сохранение врачебной тайны. "Но вторжение в личную жизнь граждан, попытки противоречащего нормам права распространения их персональных данных и информации о состоянии здоровья - это как раз то, чем сегодня грешат отдельные представители СМИ", - констатируют в министерствах.

Минздрав и Мининформ с понимаем и уважением относятся к стремлению журналистов и блогеров дать своей аудитории эксклюзив по актуальной теме. "Однако сложилась тревожная ситуация, когда чрезмерно активный поиск журналистами и блогерами людей, находящихся в медицинских учреждениях, контактировавших с больными, просто вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу 2019-nCoV, ведет к тому, что они, опасаясь публичной огласки, утаивают крайне важную сегодня информацию, избегают своевременного обращения к медицинским работникам. На вопрос, почему они так поступают, люди отвечают, что они не хотят попадать на страницы СМИ и фигурировать в качестве "героев" постов в социальных медиа. При этом они, обоснованно или нет, но опасаются возможной негативной реакции по отношению к себе со стороны своих соседей, друзей, знакомых и даже работодателей", - констатировали в министерствах.

В заявлении сказано, что "любая попытка нарушения врачебной тайны в СМИ и на интернет-ресурсах, равно как и незаконное распространение персональных данных, незамедлительно получит соответствующую правовую оценку, и виновные в полной мере понесут за это установленную ответственность".

Минздрав и Мининформ призывают журналистов и блогеров помнить о том, что помимо норм права есть еще и этические нормы. "И мы настоятельно просим руководствоваться и ими, касаясь столь деликатной области, каковой является личная жизнь человека. Борьба с вирусом 2019-nCoV - как раз тот случай, когда консолидация и единство позиций сфер здравоохранения и массовой информации исключительно важны и полезны всем, когда ответственность прессы и социальных медиа перед обществом особенно велика", - говорится в заявлении.

Пользуясь случаем, министерства поблагодарили всех представителей сферы массовой информации, которые четко следуют принципу достоверности распространяемой информации. "Со своей стороны заявляем, что государство и далее будет неотступно следовать политике полной информационной открытости по этой волнующей общество проблеме. Реальную ситуацию от народа никто не пытается утаить!" - подчеркивается в заявлении.-0-

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