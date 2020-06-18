Минздрав и рестораторы дали рекомендации объектам общественного питания по профилактике COVID-19

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения государственного санитарного надзора Министерства здравоохранения совместно с Ассоциацией рестораторов разработали рекомендации по минимизации риска возникновения и распространения инфекции COVID-19 для объектов общественного питания. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Так, у работников необходимо ежедневно контролировать температуру тела. К работе нельзя допускать тех, у кого есть признаки заболевания, в том числе насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела. При обслуживании посетителей персонал должен применять средства защиты органов дыхания и перчатки. В доступных местах необходимо обеспечить наличие дезинфицирующих средств для обработки рук. Диспенсеры (дозаторы) необходимо заполнять мылом и дезинфицирующими средствами.

Между столами нужно обеспечить расстояние в 1,5 м, регулярно (каждые два часа) проветривать помещения, проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению для этих целей, а также информировать работников о необходимости соблюдения правил личной гигиены.

Учреждения государственного санитарного надзора Минздрава постоянно оценивают организацию и выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в отношении субъектов хозяйствования всех форм собственности, включая объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Есть факты, свидетельствующие о безответственном отношении некоторых руководителей субъектов хозяйствования, а также работников таких объектов к выполнению мероприятий по предупреждению заноса и распространения COVID-19 как среди персонала, так и среди населения.

В частности, только за последние дни нарушения выявлены в 1180 (в 43% от общего числа проверенных) объектах розничной торговли, в 256 (44,7%) - общественного питания, в 80 (19,2%) - бытового обслуживания населения. Среди них несоблюдение личной гигиены работниками, в том числе отсутствие (неиспользование) средств индивидуальной защиты, непринятие мер по соблюдению социального дистанцирования, отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих средств для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

По всем фактам выявленных недостатков санитарно-эпидемиологическая служба приняла меры. В отношении субъектов хозяйствования, допустивших неоднократные нарушения, вынесено 273 требования о приостановлении (запрете) деятельности объектов.-0-