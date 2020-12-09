9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав и ВОЗ продолжат сотрудничать в борьбе с туберкулезом и неинфекционными заболеваниями, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после встречи с главой странового офиса ВОЗ в Беларуси Масудом Дара, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси уровень резистентного туберкулеза остается высоким, "поэтому эти вопросы мы также должны решать", отметил Дмитрий Пиневич. И то, что страновой офис возглавляет профессионал с мировым именем в этой области, по его словам, крайне важно. В частности, под руководством Масуда Дара в Минске на базе РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии был открыт сотрудничающий центр ВОЗ по внедрению новых препаратов и режимов для лечения мультирезистентного туберкулеза и туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью.

Серьезное внимание будет уделяться борьбе с неинфекционными заболеваниями. Сейчас завершается STEPS-исследование, и в следующем году, как ожидается, будут известны его результаты. По словам министра, в связи со старением населения есть целый ряд вопросов, связанных с необходимостью оказания медицинской помощи в области онкологии, ортопедии и других сферах.

Во время встречи

"Мы входим в пятилетку с новым планом социально-экономического развития, новым программным документом "Здоровье народа и демографическая безопасность". Наш опыт работы с ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями показал эффективность на предыдущих этапах, и он ляжет в основу совместного взаимодействия в ближайший пятилетний период", - отметил Дмитрий Пиневич.

Министр остановился и на моментах, связанных с эффективностью использования бюджетных и грантовых средств в здравоохранении. По его словам, Беларусь в этом плане является одной из самых прозрачных стран, что отмечалось, в частности, на уровне ВОЗ. Беларусь этим опытом готова делиться с другими государствами.

Говоря о том, какую пользу стране принесет включение в соглашение добровольного лицензирования между Патентным пулом лекарственных средств и международной компанией ViiV Healthcare, Дмитрий Пиневич отметил: стоимость определенных препаратов для лечения ВИЧ снизится в разы. То есть качественные медикаменты будут доступны по гораздо более низким ценам. Переговоры велись почти три года, в том числе в Минске, куда приезжали представители крупнейших фармацевтических компаний.

Дмитрий Пиневич также сообщил, что страна подала заявку на включение в состав Исполкома ВОЗ.

В Министерстве здравоохранения сегодня прошла первая официальная встреча министра Дмитрия Пиневича и главы странового офиса ВОЗ в Беларуси Масуда Дара. Обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с COVID-19.-0-

Фото Павла Орловского