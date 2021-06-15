Минздрав: информация об острых кишечных инфекциях в медучреждениях Минска не поступала

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация об острых кишечных инфекциях в медучреждениях Минска не поступала, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Сообщаем, что по состоянию на 9.00 15 июня (по данным централизованной диспетчерской Городского центра дезинфекции и стерилизации) экстренные извещения о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями в 11-й городской клинической больнице и РНПЦ "Кардиология" не поступали" - сообщили в Минздраве.

Тем не менее отмечается, что с учетом информации, появившейся в СМИ, специалисты санитарной службы Минска проводят в этих организациях здравоохранения оценку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с отбором проб для лабораторного исследования.-0-