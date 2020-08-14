Минздрав: из мест временного содержания освобождены 16 медиков

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав совместно с МВД провел работу по розыску в местах временного содержания и освобождению задержанных работников системы здравоохранения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе министерства.

"Все они, 16 человек, освобождены. Часть из наших коллег приступила к работе", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, на данный момент среди задержанных нет работников системы здравоохранения. "В случае если у граждан есть иная информация - просим незамедлительно сообщить ее в Минздрав", - сказали в ведомстве.-0-