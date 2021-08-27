Минздрав изменил инструкцию о порядке техобслуживания и ремонта медтехники 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В инструкцию о порядке организации технического обслуживания и ремонта медтехники внесены изменения. Это предусмотрено вступившим в силу постановлением Минздрава "Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 года №78", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.





В Минздраве пояснили: нововведения в документе разработаны для того, чтобы не допустить простоя медицинской техники из-за невозможности провести техническое обслуживание. "Предусмотрены случаи, при которых для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники теперь не требуется заключение о возможности провести данные работы", - отметили в пресс-службе. Такое заключение выдавалось в соответствии с подпунктом 10.29.4 пункта 10.29 единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совмина от 17 февраля 2012 года №156.





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Как пояснили в Минздраве, заключение не требуется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, являющемуся производителем данной медицинской техники. Оно не нужно при техническом обслуживании и ремонте медтехники в период ее гарантийного обслуживания. Также это касается медтехники, поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи, изъятой в собственность государства, изготовленной (произведенной) до 1991 года.-0-