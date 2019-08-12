Минздрав изменил подходы к закупке высокотехнологичного оборудования

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводимая в системе здравоохранения работа по закупке медицинской техники и запасных частей к ней позволила снизить стоимость высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, проводится более углубленный маркетинг. Во-вторых, проводится работа по исключению необоснованного посредничества. Идет работа уже не с поставщиками, а с производителями оборудования, чтобы стимулировать именно прямые поставки, - рассказал Владимир Караник. - К чему это приводит: по отдельным позициям дорогостоящего оборудования цена снизилась от 26% до 54%, по некоторым запасным частям снижение цены еще более существенное".

Он привел в пример закупку для одного из медучреждений рентгеновского излучателя для томографа в прошлом году: он стоил $223 тыс. Сейчас он продается за $89 тыс. "Это достаточно существенное снижение цены, плюс сокращение сроков ремонта практически в два раза", - подчеркнул министр.

В августе-сентябре в медицинских учреждениях планируется восстановить все имеющееся оборудование, а аппараты, которые эксплуатируются более 10 лет и их ремонт с экономической точки зрения невыгоден, заменить на новые. "Пять компьютерных томографов уже находятся в процедуре поставки для оснащения клиники республики. Учитывая, что пять уже было поставлено, это достаточно существенная помощь", - добавил Владимир Караник.-0-