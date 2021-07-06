Минздрав конкретизировал порядок взаимодействия организатора и заказчиков госзакупок

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения конкретизировало порядок взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок. Это предусмотрено вступившим в силу постановлением Минздрава №78 от 9 июня 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Постановлением утверждена новая инструкция о порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок медицинских изделий и запасных частей к ним. Документом определены функции организатора и заказчиков, порядок и сроки подачи заказчиками сведений о необходимости закупки, установлена форма заявки на закупку медицинских изделий.

Постановление Минздрава №31 от 17 апреля 2013 года "О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения, лекарственных средств и лечебного питания" признано утратившим силу.-0-