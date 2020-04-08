8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав консультирует церкви для безопасного проведения пасхальных богослужений, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник во время стрима на Youtube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, больше месяца назад были направлены письма в адрес католической и православной церквей с рекомендациями во время богослужений воздержаться от целования икон и крестов. "Мы получили поддержку со стороны и православной, и католической церкви", - сказал Владимир Караник.

Кроме того, сейчас проводятся консультации, направленные на то, чтобы провести пасхальные богослужения максимально безопасно. Когда будут приняты согласованные решения, и церковь, и Минздрав дополнительно проинформируют граждан.-0-