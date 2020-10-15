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15 октября 2020, 12:49

Минздрав: коронавирус перестанет быть пандемическим к лету 2021 года

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15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года, считает исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Об этом он заявил во время встречи со студентами Белорусского государственного медицинского университета, сообщает БЕЛТА.

Летом заболеваемость COVID-19 снизилась, сейчас наступила так называемая новая волна. "Штамм будет пандемическим полтора года. Мы о нем забудем как о пандемическом только к лету следующего года", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, вирус снизил свою вирулентность. Тем не менее он по-прежнему представляет особую опасность для людей пожилого возраста. Замечено также, что в целом пациенты стали моложе.

Уровень заболеваемости сейчас примерно в два раза ниже весеннего периода. Это касается и количества госпитализированных. Началась работа по перепрофилированию коечного фонда на прием ковидных пациентов. "Мы ожидаем, что ситуация будет сложной. Но полагаем, что те стандарты лечения, которые были выработаны еще весной, позволят пройти эту ситуацию", - отметил исполняющий обязанности министра. Он добавил, что в страну поступили низкомолекулярные гепарины и препарат Ремдесивир, использующиеся для лечения пациентов с COVID-19.

По словам Дмитрия Пиневича, реакция человеческого организма на коронавирус однозначно отличается от влияния сезонного гриппа. Многие из студентов, кто был в реанимации, это видели. Но парализовать сейчас все сферы жизни, в том числе процесс обучения, будет глубочайшей ошибкой, уверен он.

"Переводить все в онлайн-режим и учиться искусству врачевания, находясь в общежитии? Мир после COVID-инфекции изменится. Некоторые считают, что для избранных обучение будет очным, у постели больного, в контакте с преподавателем, а для остальных - удаленным, следовательно, и качество будет соответствующим. Мы должны подойти с умом, учитывая все риски и угрозы", - сказал исполняющий обязанности министра. Он считает, что для студентов-медиков максимально должно быть сохранено очное обучение. Но по возможности нужно организовывать и онлайн-лекции.

На встрече студенты также интересовались, будет ли учитываться работа в "красных зонах" на окончательном распределении. Дмитрий Пиневич ответил положительно. "На распределении все, кто работал в "красных зонах" получат бонусы", - сказал он.-0-

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Зарегистрированы 85 734 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 144 544 теста.

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