Минздрав: листки нетрудоспособности контактам I и II уровня по COVID-19 не выдают с 22 декабря

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Листки нетрудоспособности контактам первого и второго уровня по COVID-19 с 22 декабря не будут выдавать. Соответствующее разъяснение размещено на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Постановлением Совета Министров №727 от 17 декабря 2021 года изменены подходы к требованию соблюдения самоизоляции. Документ вступает в силу с 22 декабря и предусматривает применение самоизоляции исключительно в отношении граждан, имеющим инфекцию COVID-19, исключая определение контактов I и II уровней.

"Из документа следует, что возможность выдачи листка нетрудоспособности на период пребывания в самоизоляции сохраняется только в отношении граждан, которым установлен диагноз COVID-19", - пояснили в Минздраве.

Таким образом, оснований для выдачи листков нетрудоспособности контактам первого и второго уровня с 22 декабря уже нет. "Необходимо исключить выдачу листков нетрудоспособности гражданам, находящимся в самоизоляции, по основаниям, действующим до вступления в силу постановления Совета Министров №727 от 17 декабря 2021 года", - отметили в Минздраве.-0-