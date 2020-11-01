Минздрав: люди неохотно возвращаются к масочному режиму

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси люди неохотно возвращаются к масочному режиму. Об этом рассказал начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, передает БЕЛТА.

"Люди очень неохотно возвращаются к масочному режиму. Конечно, ходить в масках не совсем удобно, но это нужно для того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию", - сказал Александр Пацеев.

По его словам, раньше у людей был страх, коронавирус воспринимался как болезнь, которую невозможно вылечить. "Сейчас мы уже понимаем, что представляет собой это заболевание. Да, есть смертельные случаи, но оно лечится. За это время мы научились организовывать помощь, выстроили логистику, создали систему лабораторной диагностики. Также поняли, что пациенты легкой степени могут лечиться на дому, тяжелой и средней - в стационаре", - рассказал он.

Говоря о белорусском подходе к борьбе с коронавирусом, представитель Минздрава отметил, что он себя оправдал. "У нас было несколько этапов, которые мы прошли. Сначала делали все, чтобы не допустить попадания инфекции в республику: были введены строгие ограничения в аэропорту, люди, которые приезжали из других стран, попадали в карантин. Затем был следующий этап, когда мы определяли, кто мог быть контактом, кто заболел, - мы таких людей изолировали и лечили", - пояснил он.

Александр Пацеев подчеркнул, что на сегодня система здравоохранения обеспечена лекарствами для оказания медпомощи. Для сотрудников имеется достаточно средств индивидуальной защиты.-0-