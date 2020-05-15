Минздрав: мы выходим на плато по коронавирусу

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выходит на плато по коронавирусу, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Вы знаете, что в последнее время мы выходим на так называемое плато, когда мы выявляем (коронавирус. - Прим. БЕЛТА) в среднем где-то около 8,7-9,7% от количества проведенных тестов. И если взять нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и находимся", - сказала Елена Богдан.

"На 14 мая у нас 26 772 человека суммарно с первого выявленного нашего пациента, у которых обнаружено РНК вируса. Отрадно, что 8 168 пациентов на сегодняшний момент выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения или закончили наблюдение в амбулаторно-поликлинических учреждениях", - отметила замминистра.

Комментируя препараты, которые используются для лечения коронавируса, Елена Богдан обратила внимание, что на сегодняшний день панацеи от COVID-19 нет. "Потому что все исследования ведутся по абсолютно разным препаратам, которые действуют на абсолютно разные заболевания, даже между собой иногда логически не связаны. Это и препараты, которые мы используем для лечения малярии, для лечения каких-то заболеваний, связанных с аутоиммунными нарушениями. Это препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Это препараты для лечения ревматоидного артрита", - пояснила она.-0-