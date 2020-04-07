Минздрав намерен усилить снабжение средствами защиты медработников стационаров

7 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Минздрав намерен усилить снабжение средствами защиты медработников всех стационаров. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр здравоохранения Владимир Караник сегодня по итогам совещания у Президента Беларуси о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции, вызванной коронавирусом.

Министр отметил, что масочный режим по приказу Минздрава был введен достаточно давно. "По этому поводу в СМИ активно обсуждалось, что мы вводим карантин. Это не карантин, а масочный режим, поскольку всякое бывает - как возможное инфицирование медработников, так и пациентов от больного медработника", - добавил глава ведомства.

Владимир Караник подчеркнул, что обеспечение безопасной работы медперсонала находится в поле зрения Минздрава. "Есть отделения больниц (где госпитализированы пациенты с коронавирусной инфекцией), которые снабжаются соответственно - средства биологической защиты, защиты лица, глаз, а также очки либо защитные щитки, респираторы противовирусной защиты, перчатки, бахилы и так далее. Эти средства имеются в достаточном количестве", - сказал он.

Министр еще раз призвал не ходить в поликлиники с обычными респираторными заболеваниями: "Есть случаи, когда за медицинской помощью обращаются пациенты в обычную поликлинику, хотя мы постоянно просим: если у вас есть признаки респираторной инфекции, не надо никуда ходить, вызовите врача. Но все равно приходят на прием в поликлинику с обычной РВИ, оказываются один на один в кабинете с терапевтом либо попадают в любое другое отделение, например, в неврологию, где персонал средствами защиты экипирован хуже".

Владимир Караник обратил внимание, что масочный режим для медработников ужесточается. "Будем выяснять, где не хватает масок. Учитывая ажиотажный спрос, перебои есть и в аптеках. Хотя в медучреждениях они имеются в достаточном количестве", - заверил Владимир Караник. По его словам, легкая промышленность дополнительно начнет выпускать до 1 млн масок в сутки в начале следующей недели. Это позволит удовлетворить потребности населения и пополнить запасы в медучреждениях.

Министр остановился и на вопросе, вызывающем беспокойство у медиков. "Они видят, как экипированы их коллеги в инфекционных больницах, и понимают, что зараженный пациент может попасть в их больницу. Поэтому спрашивают, почему у них нет костюмов биологической защиты. Обычно в каждой больнице, и мы это еще раз проверим, одна смена костюмов биологической защиты должна быть - это 50-100 штук. Как только туда попадает первый пациент (инфицированный. - Прим. БЕЛТА), начинается снабжение уже по другим нормам".

Владимир Караник подчеркнул, что Минздрав постоянно проводит мониторинг ситуации по обеспечению защитными средствами медработников.-0-