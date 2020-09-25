25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав напомнил о правильном использовании маски для защиты от инфекций, в том числе от COVID-19. Соответствующие рекомендации размещены на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Перед тем, как надеть маску, необходимо обработать руки антисептическим (дезинфицирующим) средством или вымыть их с мылом. Затем, удерживая маску за завязки или резинки, нужно вплотную поднести ее к лицу белой стороной внутрь и зафиксировать. При этом полностью должна быть прикрыта нижняя часть лица: и рот, и нос. Гибкой полоске (носовому зажиму) нужно придать форму, обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.

Снимать маску нужно удерживая за завязки (резинку), не прикасаясь к ее передней части. Использованную маску следует положить в пакет и выбросить в контейнер для отходов (мусорное ведро). После этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать антисептическим (дезинфицирующим) средством.

В Минздраве также напомнили, что при появлении симптомов респираторного заболевания (повышение температуры тела, кашель, одышка, насморк и т.д.) следует соблюдать домашнюю самоизоляцию, избегая контактов с членами семьи, вызвать врача.-0-