Минздрав не будет регулировать тарифы на ортодонтические услуги

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения не будет регулировать тарифы на ортодонтические услуги. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 ноября 2019 года №799 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ортодонтические услуги исключены из перечня платных медицинских услуг, тарифы на которые регулируются Министерством здравоохранения (по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли).

Ортодонтия - раздел стоматологии, занимающийся исправлением и предупреждением нарушения положения зубов и аномалий прикуса.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-