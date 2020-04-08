Минздрав не дает данные о COVID-19 с разбивкой по районам из-за нездорового интереса к заболевшим

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав не дает данные о COVID-19 с разбивкой по районам из-за нездорового интереса к жизни заболевших. Об этом сегодня во время стрима на Youtube-канале Национального пресс-центра сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр пояснил, почему Минздрав перестал давать информацию о ситуации с коронавирусом с разбивкой по районам. "После этого начинается нездоровый интерес, попытки приехать в этот район, вмешаться в личную жизнь заболевших, вынести ее на суд общественности", - сказал Владимир Караник.

/Будет дополнено/.-0-