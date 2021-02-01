Минздрав не отмечает роста заболеваемости гриппом

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения пока не отмечает роста заболеваемости гриппом. Об этом информирует пресс-служба Минздрава по итогам рабочего совещания под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, на котором обсуждались актуальные вопросы в связи с COVID-19 в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Специалисты обсудили складывающуюся в республике эпидемиологическую ситуацию по инфекции COVID-19, прогноз с учетом ожидаемого подъема заболеваемости гриппом. На совещании представители Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, что в январе-феврале традиционно отмечается подъем заболеваемости ОРВИ. "Однако в этом году (до настоящего времени) по результатам дозорного надзора вирусы гриппа не фиксируются. Возможно, в какой-то мере мероприятия, которые реализуются в плане борьбы с COVID-19, оказали влияние на распространение вирусов гриппа, важную роль сыграла вакцинация", - отметили в пресс-службе.

Как показывает дозорный анализ, масштабы распространения коронавирусной инфекции уменьшаются, при этом она не замещается другими вирусами.

Участие в совещании приняли представители Минздрава, ведущие инфекционисты, клиницисты и эпидемиологи республики, руководители управлений здравоохранения и комитета по здравоохранению Мингорисполкома, а также РНПЦ и других медучреждений.-0-