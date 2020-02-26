Минздрав не рекомендует белорусам посещать Республику Корея и Иран

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рекомендует белорусам по возможности воздержаться от посещения не только Китая и Италии, но и Республики Корея и Ирана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В связи с ухудшением в отдельных странах мира эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19, Минздрав усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на государственной границе в отношении прибывающих из Китая, Италии, Республики Корея, Ирана.

Во время санитарно-карантинного контроля у людей, прибывших из этих стран, будет взят биологический материал для лабораторного исследования. Также будет осуществлено тепловизионное измерение температуры. По месту жительства организуют непрерывное 14-дневное медицинское наблюдение.

Гражданам, прибывшим из перечисленных стран и не прошедших санитарно-карантинный контроль (прибывших автотранспортом из России), после приезда к месту проживания нужно обратиться в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения по месту жительства (по телефону). Необходимо сообщить информацию о прибытии из стран, неблагополучных по коронавирусу, для организации меднаблюдения.

При появлении симптомов инфекционного заболевания нужно вызвать бригаду скорой медицинской помощи и предупредить о прибытии из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции.-0-