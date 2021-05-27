Минздрав: несчастные случаи, травмы и отравления занимают 3-е место в структуре заболеваемости детей

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В структуре заболеваемости детей на третьем месте - несчастные случаи, травмы и отравления. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь, передает корреспондент БЕЛТА.

В республике созданы условия по оказанию общей и специализированной медицинской помощи детям. Проводятся уникальные операции (по трансплантации органов, лечению сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек, мочеполовых органов и др.), более сотни операций в год выполняется новорожденным.

"Современная медицина может многое, но не все. Состояние здоровья детей - забота не только государства, но в первую очередь родителей. В последние годы отмечается рост числа заболеваний, предотвратить которые легче, чем лечить. В 2020 году 86% детей имеют первую и вторую группу здоровья, из них 26% детей признаны абсолютно здоровыми. Но по мере взросления эта группа постепенно уменьшается: если дошкольников 32%, то детей в возрасте 15-17 лет - 22%", - рассказала Татьяна Бурдь.

Каждый 9-й ребенок в минувшем году имел нарушения остроты зрения, каждый 20-й - нарушения осанки.

"В структуре заболеваемости детей на третьем месте несчастные случаи, травмы и отравления - после заболеваний органов дыхания и болезней глаза. В 2020 году от внешних причин мы потеряли 127 детей, из них 22 ребенка до года", - добавила представитель Минздрава.

Хотя в целом удалось добиться снижения смертности детей от внешних причин более чем в 3 раза за последние 10 лет, проблема не уходит из повестки дня. Ежегодно в республике регистрируются почти 750 тыс. травм, из которых 150 тыс. приходится на детей. Примерно 60-80 детей ежегодно от полученных травм становятся инвалидами.

"В структуре причин детской смертности несчастные случаи занимают первое место, а дети младшего возраста чаще всего погибают по недосмотру", - отметила Татьяна Бурдь. Здесь она обратила внимание на случаи, когда дети задыхаются, проглотив инородное тело, выпадают из окон при опоре на москитные сетки, тонут в придомовых водоемах.

За создание безопасной среды для детей ответственны и родители. Министерство здравоохранения разработало рекомендации по профилактике травматизма (их можно найти на сайте ведомства и его страницах в соцсетях). Помогает определить опасные зоны в жилых помещениях и формирует навыки безопасного ухода 21 модельный центр по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей, созданный на базе организаций здравоохранения республики.-0-