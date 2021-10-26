Минздрав о вакцинации детей от COVID-19: как только появится разрешение на применение, будем прививать

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос вакцинации детей и подростков от инфекции COVID-19, сообщила журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вакцинация - это важный компонент противоэпидемических мероприятий. Детей надо прививать. Вопрос в том, что на данный момент (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) нет вакцин, у которых есть разрешение на применение в детском возрасте. Как только появится вакцина, у которой есть такое разрешение, мы будем прививать", - сказала Татьяна Бурдь.

По ее словам, от родителей по этому поводу поступает очень много вопросов. "Родители готовы прививать своих детей. Но мы работаем по действующим инструкциям по применению", - отметила она.

Главный специалист отдела уточнила, что имеющиеся в стране вакцины разрешены к применению с 18 лет.

Что касается опыта зарубежных стран, есть примеры, где прививают с 12 или 5 лет. "Мы рассматривали разные варианты. Для старта, наверное, будем с 12 лет. Все зависит от того, с какого возраста будет разрешение для использования", - добавила Татьяна Бурдь.-0-